Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το μαχαίρωμα 17χρονου έξω από λύκειο στον Άγιο Παντελεήμονα το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3).

Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν ταυτοποιηθεί από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, τόσο τη στιγμή της επίθεσης με το μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, όσο φυσικά και της διαφυγής των δραστών.

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο εξετάζουν οι αστυνομικοί, φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.

Διακρίνονται περισσότερα από 12 άτομα να τρέχουν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της επίθεσης.

Ορισμένοι φορούν κουκούλες, ενώ άλλοι έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Κάποια από αυτά τα άτομα φέρεται να είναι και οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν από το μαχαίρωμα προηγήθηκε έντονη συμπλοκή μεταξύ νεαρών έξω από το σχολικό συγκρότημα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν συνολικά 5 έως 6 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

