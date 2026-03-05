Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα ιδρύματα για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατέθεσαν αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, ενώ ένα επιπλέον κατέθεσε αίτηση για λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται για τα πανεπιστήμια: Georgetown University, Iowa State University οf Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University.

Πρόκειται για τα μητρικά ιδρύματα που υπέβαλαν πλήρεις φακέλους στο υπουργείο, το οποίο σημείωσε ειδικά για το πανεπιστήμιο του Τζόρτζταουν ότι σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και ότι τρεις από τις σχολές του, βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων σχολών.

Για έναρξη λειτουργίας κατά το ακαδημαϊκό έτος για 2027-2028, αίτηση κατέθεσε το University of Sunderland.

Επιπλέον, επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ αιτήθηκαν τα εξής πέντε μητρικά ιδρύματα: University of Essex, Université Sorbonne Paris Nord, London Metropolitan University, University of Derby και The University οf West London.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω ιδρύματα θα συνεργαστούν με κολλέγια που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, για την ίδρυση και λειτουργία των ΝΠΠΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων.

Από πλευράς υπουργείου, τονίζεται ότι τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ «είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο». Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση και ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα συνεκτιμηθούν ο συνολικός αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων, σε συνάρτηση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμπληρωματική λειτουργία των ΝΠΠΕ προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Ζαχαράκη: Αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας

«Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ίδρυση παραρτημάτων από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους αποτυπώνουν αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στο νέο νομικό πλαίσιο και το θεσμικό περιβάλλον διευρύνοντας έτσι τις αξιόπιστες επιλογές φοίτησης για τους νέους ανθρώπους».

Αυτό τόνισε, με αφορμή την ανακοίνωση της κατάθεσης αιτήσεων λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων, όπως το Αμερικανικό πανεπιστήμιο Georgetown, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν προορισμό σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε και πρόσθεσε: «Κάθε αίτηση εξετάζεται με αυστηρά και απολύτως διαφανή κριτήρια ποιότητας, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που εγγυάται την ακαδημαϊκή επάρκεια και τη θεσμική αξιοπιστία».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο «παραμένει ο πυλώνας αριστείας» και «η καρδιά της ακαδημαϊκής κοινότητας», με την ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης, τη διάθεση υψηλών κονδυλίων για φοιτητική μέριμνα και υλοποίηση επενδύσεων σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα.

«Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Περισσότερες επιλογές για τους νέους και τις νέες μας. Ισχυρότερη διεθνής παρουσία για τη χώρα. Η πρόοδος αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα», κατέληξε η υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι «η δυναμική που αναπτύσσεται επιβεβαιώνει ότι η μεταρρύθμιση για τα ΝΠΠΕ αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα» και ότι «δεν αποτελεί μια θεωρητική θεσμική πρόβλεψη, αλλά μια πραγματική αλλαγή με διεθνή απήχηση».

«Η Ελλάδα καθιερώνεται σταδιακά ως αξιόπιστος και ελκυστικός ακαδημαϊκός προορισμός, με σαφές πλαίσιο, διαφάνεια, αυστηρή αξιολόγηση και σεβασμό στην ποιότητα των σπουδών. Στόχος μας είναι η διεύρυνση των επιλογών για τους φοιτητές, η συγκράτηση επιστημονικού δυναμικού στη χώρα και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.

