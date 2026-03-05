Σεισμός τα ξημερώματα ανοιχτά της Χίου

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:11 τα ξημερώματα της Πέμπτης στα ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της ασθενούς σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 15 χλμ νότια νοτιοανατολικά του Πυργίου της Χίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,9 χλμ.

O σεισμός έγινε αισθητός και στα παράλια της Τουρκίας.

