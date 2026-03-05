search
Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας

05.03.2026 07:23
Ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3) η 24ωρη πανελλαδική απεργία, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η κινητοποίηση έχει στόχο την άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω των σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή

Η απεργία ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ:

«Στην έκτακτη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 5 Μαρτίου 2026 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι. Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

  • Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.
  • Να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.
  • Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

