04.03.2026
04.03.2026

Σοκ στην Κομοτηνή: Σκύλος εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο

Μπροστά σε μια αποτρόπαια εικόνα βρέθηκε κάτοικος της Κομοτηνής, όταν αντιλήφθηκε από απόσταση έναν σκύλο να κρέμεται από δέντρο σε υπαίθριο χώρο της περιοχής. Πλησιάζοντας στο σημείο, διαπίστωσε ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό.

Σύμφωνα με το xronos.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε φιλοζωική οργάνωση, η οποία στη συνέχεια επικοινώνησε με τον Δήμο, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση του ζώου, καθώς και για την περισυλλογή και την ταφή του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε οικόπεδο ανάμεσα στην Κομοτηνή και το Κόσμιο, πριν από τη γέφυρα του Κοσμίου και σε μικρή απόσταση από τον παράλληλο δρόμο της Εγνατίας Οδού.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η αποτρόπαια πράξη.

