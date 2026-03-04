Εκτός ΜΕΘ το βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα – «Η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο»

Ανάσα ανακούφισης για την οικογένεια του πέντε μηνών βρέφους από τη Ζάκυνθο, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από διάγνωση μηνιγγίτιδας. Το παιδί, το οποίο είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, κατάφερε να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ύστερα από 11 ημέρες σκληρής μάχης.

Την ευχάριστη εξέλιξη γνωστοποίησε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια μεγάλη νίκη. «Η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σημασία της στιγμής.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, το βρέφος απομακρύνθηκε πλέον από την απομόνωση της Εντατικής, με τον κ. Ηλιάδη να δημοσιεύει φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σημειώνει πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σε μήνυμά του, ο ίδιος υπογράμμισε: «Αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος όλος», εκφράζοντας παράλληλα την ευχή ο μικρός «ήρωας» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Ηλιάδης έγραψε: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την παιδίατρο

Την ίδια ώρα, σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου που εφημέρευε την ημέρα κατά την οποία το βρέφος παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Ρίο.

Παράλληλα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες διαχειρίστηκε το περιστατικό.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακύνθου ανέφερε ότι το βρέφος προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στις 16:11 της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η αξιολόγηση της κατάστασής του έγινε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν οικειοθελώς να συνδράμουν. Με βάση την κλινική του εικόνα, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Η μητέρα του παιδιού είχε προχωρήσει σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας: «Περιμέναμε να εμφανιστεί η παιδίατρος, αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο», ενώ κατέθεσε σχετική αναφορά και στην ΕΛΑΣ.

Για το ζήτημα είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησε συνομήλικό του σε τουαλέτες σχολείου