Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

Απορρίπτει η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας, Κ. Παπαϊωάνου, την προσφυγή δύο οικογενειών για εκταφές σορών θυμάτων των Τεμπών.

Στη σχετική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, όπου προσέφυγαν οι συγγενείς ύστερα από την άρνηση της εισαγγελέως να σταλούν δείγματα για εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό, η εισαγγελέας προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές ως «αλυσιτελή και στερούμενη οιουδήποτε πραγματικού αντικειμένου».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ίδια τονίζει πως η δικογραφία που ερευνάται αφορά στους ιατροδικαστές, που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ερευνώνται για «παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση».

Σύμφωνα με την διαδικασία, την υπόθεση θα παραλάβει εισηγητής, θα τη μελετήσει και θα την εισάγει με τη δική του πρόταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

