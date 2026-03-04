Καματερό: 53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος

Κρυφή κάμερα είχε εγκαταστήσει σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος ένας 53χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία στο Καματερό, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (4.3.26).

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας,

όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal,

-50- φυσίγγια,

σπρέι πιπεριού και

-5- κάμερες παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

