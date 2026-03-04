search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:49
04.03.2026 11:44

Πατάτες Αιγύπτου ως ελληνικές: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης – «Έπεσαν» πρόστιμα 62.000 ευρώ

04.03.2026 11:44
laiki-agora

Συνολικά 524 έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων πραγματοποίησε σε όλη τη χώρα η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πρώτο δίμηνο του 2026.

Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι «οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα»

Όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν συνολικά 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο περιπτώσεις παραπλανητικής δήλωσης προέλευσης προϊόντος (ελληνοποιήσεις), όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

