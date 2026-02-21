Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα που επιτέθηκε εναντίον δύο 25χρονων κοριτσιών ΑμεΑ στην Κυψέλη έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως κατήγγειλε η μητέρα των δύο κοριτσιών ο δράστης, που φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, εισήλθε στην οικία ισογείου όπου διαμένουν και επιτέθηκε στη μία με σκοπό να τη βιάσει.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό, τον κυνήγησε και εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της οικογένειας.

Δεν υπήρξε βιασμός

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα δύο κορίτσια δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

