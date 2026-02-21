search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 00:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 21:31

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

21.02.2026 21:31
SILLIPSI_ANDRAS

Συνελήφθη σήμερα το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο δράστης των πυροβολισμών των τεσσάρων ανηλίκων αγοριών χθες το βράδυ στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

Κομοτηνή: Κατέρρευσε το πάτωμα σε ταβέρνα – Πελάτες βρέθηκαν στο κενό

Δύο συλλήψεις οδηγών και 642 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε μία ημέρα σε οδικούς άξονες της Αττικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
souda_kriti1
ΚΟΣΜΟΣ

Γεμίζει αμερικανικά μαχητικά η Σούδα για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν

karnavaliPatra
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Video)

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Από το πρωί της Κυριακής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι – Σταμάτησαν τη νύχτα λόγω κακοκαιρίας

diamantopoulou zeimpekiko 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ζεϊμπέκικο της Διαμαντοπούλου παρέα με Μπισμπίκη και Βανδή στις Τζιτζιφιές

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετωπική δύο αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 00:14
souda_kriti1
ΚΟΣΜΟΣ

Γεμίζει αμερικανικά μαχητικά η Σούδα για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν

karnavaliPatra
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Video)

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Από το πρωί της Κυριακής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι – Σταμάτησαν τη νύχτα λόγω κακοκαιρίας

1 / 3