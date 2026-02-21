search
21.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 15χρονο και τρεις 16χρονους – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

ekav-peripoliko

Ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν από ένα άγνωστο άτομο, στην οδό Φιλοποίμενος, στο Αίγιο.

Ειδικότερα, την στιγμή που οι τρεις νεαροί περπατούσαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, ξαφνικά δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και στην πλάτη.

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Από την πλευρά της, η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του άγνωστου δράστη.

