Φρίκη στην Κυψέλη: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή της Κυψέλης. Όπως αποκαλύπτει το iEidiseis, άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν δύο ενήλικες δίδυμες γυναίκες ΑμεΑ μαζί με τη μητέρα τους.

Ότι ακολούθησε όμως δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Φέρεται ο άντρας αλβανικής καταγωγής να παρακολουθούσε το σπίτι και όταν έφυγε η μητέρα για να πάει να κάνει εξωτερικές δουλειές εκείνος μπήκε μέσα βιάζοντας την μία από τις δίδυμες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του iEidiseis, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την απουσία της μητέρας και μπήκε στο σπίτι, όπου φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο γυναίκες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε επίθεση και στη δεύτερη. Η νεαρή που φέρεται να έχει υποστεί τον βιασμό έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον Αλβανό άνδρα μέσα στον σπίτι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άρπαξε ένα μαχαίρι και τον κυνήγησε με αποτέλεσμα εκείνος να τραπεί σε φυγή. Ο φερόμενος δράστης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να γνώριζε την οικογένεια, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της στοχευμένης επίθεσης. Η Αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες και λαμβάνει καταθέσεις, ενώ η υπόθεση διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ευαλωτότητας των θυμάτων.

