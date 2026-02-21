search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 15:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 14:02

Συνελήφθη 39χρονη στην Κοζάνη – Κατέγραφε δίκη με το κινητό της τηλέφωνο

21.02.2026 14:02
dikastirio
Eurokinissi

Μία 39χρονη συνελήφθη στην Κοζάνη, με την κατηγορία ότι κατέγραφε παράνομα με το κινητό της τηλέφωνο ποινική δίκη που διεξαγόταν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

Το σχετικό υλικό διαγράφηκε και η συσκευή κινητής τηλεφωνίας επιστράφηκε στην 39χρονη, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για παράνομη λήψη οπτικοακουστικού υλικού στη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

Αττική: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οριστικό λουκέτο στο κεντρικό εργοστάσιο που έγινε η φονική έκρηξη

diki
ΕΛΛΑΔΑ

Αυλαία στη δίκη της «Χρυσής Αυγής» – Την Παρασκευή 27/2 η απόφαση στο Εφετείο

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκίνηση για το τριετές μνημόσυνο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά

Jalla_Antigoni_1
LIFESTYLE

Antigoni για Eurovision: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ, εμένα μου αρέσει»

lamia111
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 15:47
VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οριστικό λουκέτο στο κεντρικό εργοστάσιο που έγινε η φονική έκρηξη

diki
ΕΛΛΑΔΑ

Αυλαία στη δίκη της «Χρυσής Αυγής» – Την Παρασκευή 27/2 η απόφαση στο Εφετείο

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκίνηση για το τριετές μνημόσυνο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά

1 / 3