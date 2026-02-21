search
Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

21.02.2026 13:17
«Θέλω να ζήσω, αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι εν ενεργεία αρχιεπίσκοπος», δηλώνει σε συνέντευξή του ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, μιλώντας για την επόμενη μέρα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τους νέους αρχιερείς και τον… διάδοχό του.

«Πέρασαν πολλά χρόνια, το τέλος έρχεται για όλους. Πρέπει κι εγώ να το σκέφτομαι. Για αυτό δύο είναι τα όνειρά μου και οι φιλοδοξίες μου: Να αφήσω μία Εκκλησία που να έχει όσο μπορούμε λιγότερα και μικρότερα προβλήματα, με αρχιερείς που αγαπούν τον τόπο» και «με λυμένο το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας που ταλανίζει επί δύο αιώνες τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας» επισημαίνει σε συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο».

Απαντώντας σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο κ. Ιερώνυμος απαντά: «Το Σώμα της Ιεραρχίας αποτελείται ως επί το πλείστον από μητροπολίτες που εξελέγησαν τα τελευταία 18 χρόνια. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς αρχιερείς και η τελευταία φουρνιά έβγαλε ακόμη καλύτερους. Και οι προηγούμενες ομοίως, αλλά και στο σύνολο των 80 ιεραρχών, δεν πιστεύω να υπήρξε άλλη εποχή που να είχαμε τόσα καλά πνεύματα, τόσο καλές επιλογές. Δεν ξέρω βεβαίως αν είναι τόσο εξωστρεφείς όσο χρειάζεται».

«Πρέπει και αυτό να το σκεφτόμαστε. Δεν λέω τώρα, δεν λέμε αύριο. Θα το δούμε. Θα ήθελα να κάνω μία εξομολόγηση και εγώ. Την οφείλω. Πέρασαν πολλά χρόνια, το τέλος έρχεται για όλους. Πρέπει κι εγώ να το σκέφτομαι. Γι’ αυτό δύο είναι τα όνειρά μου, οι φιλοδοξίες μου: Να αφήσω μία Εκκλησία που να έχει όσο μπορούμε λιγότερα και μικρότερα προβλήματα και με αρχιερείς που αγαπούν τον τόπο, την παράδοση και θέλουν σοβαρότητα και συνέπεια στη διαπαιδαγώγηση του λαού μας, χωρίς ακρότητες και, δεύτερον, να αφήσω μία εκκλησιαστική περιουσία ελεύθερη από καταπατητές –και είναι γνωστό ποιοι είναι αυτοί– και μία Εκκλησία σε άμεση και αγαστή συνεργασία σε πολλά θέματα και ιδιαίτερα στα κοινωνικά, προνοιακά και οικονομικά με την πολιτεία, για να υπάρχει περισσότερο φως για όλους», λέει για την «επόμενη ημέρα» στην Εκκλησία χωρίς Ιερώνυμο.

1 / 3