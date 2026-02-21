Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαρά που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η σορός που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό Κόλπο ανήκει στον αγνοούμενο. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει, με τον γιο του να ειδοποιεί αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

