search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 14:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 13:30

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

21.02.2026 13:30
limeniko

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαρά που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η σορός που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό Κόλπο ανήκει στον αγνοούμενο. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει, με τον γιο του να ειδοποιεί αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

Αττική: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα

Λειψυδρία: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και βίασε ΑμεΑ – Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

fokia new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σποράδες: Ρεκόρ στις γεννήσεις monachus monachus –  21 διαφορετικά νεογέννητα στη νήσο Πιπέρι

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

tram peiraias (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Η νέα στάση του τραμ που «έδεσε» δίπλα στα πλοία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 14:56
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και βίασε ΑμεΑ – Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

fokia new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σποράδες: Ρεκόρ στις γεννήσεις monachus monachus –  21 διαφορετικά νεογέννητα στη νήσο Πιπέρι

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

1 / 3