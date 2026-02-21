search
Πάτρα: Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου – Σε εξέλιξη έρευνες σε θαλάσσια περιοχή του Γλαύκου (Video)

21.02.2026 10:42
Limeniko

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό 44χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου σε θαλάσσια περιοχή της Πάτρας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον Πατραϊκό κόλπο και ειδικότερα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, νότια της πόλης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα έρευνας με drone, σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, καθώς και χερσαίες δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, καθώς είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα και έκτοτε αγνοείται.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν δυσχεραίνουν τις έρευνες.

