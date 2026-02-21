search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 10:19

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που έτρεχε με 186 χλμ/ώρα στη Μουδανιών

21.02.2026 10:19
astinomia-new

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθη, τα ξημερώματα, 25χρονος, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.

Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

