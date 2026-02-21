search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 11:29
ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 10:07

Εύβοια: 17χρονος λιποθύμησε αφού ήπιε βότκα και κρασί μέσα σε σχολείο

21.02.2026 10:07
Ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το eviaonline 17χρονος μαθητής Λυκείου στην Εύβοια λιποθύμησε εντός σχολικού χώρου αφού είχε πιεί βότκα και κρασί που είχε φέρει από το σπίτι του.

Κλήθηκε η μητέρα του που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που πήρε κατάθεση από την μητέρα όπως και τον διευθυντή του Λυκείου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

