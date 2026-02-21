Βόλος: 70χρονη πήγε με το αστικό στην Νεάπολη για να «ψωνίσει» ηρωίνη για τον ανιψιό της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου οδηγήθηκε 70χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε από αστυνομικούς να έχει πάνω της μικροποσότητα ηρωίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 70χρονη μετέβη από τον Αλμυρό στη περιοχή της Νεάπολης Βόλου με αστικό λεωφορείο, προκειμένου να αγοράσει μία δόση ηρωίνης για τον 42χρονο ανιψιό της, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών.
Σε βάρος της ηλικιωμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών και θα οριστεί ρητή δικάσιμος.
