Βόλος: 70χρονη πήγε με το αστικό στην Νεάπολη για να «ψωνίσει» ηρωίνη για τον ανιψιό της

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου οδηγήθηκε 70χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε από αστυνομικούς να έχει πάνω της μικροποσότητα ηρωίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 70χρονη μετέβη από τον Αλμυρό στη περιοχή της Νεάπολης Βόλου με αστικό λεωφορείο, προκειμένου να αγοράσει μία δόση ηρωίνης για τον 42χρονο ανιψιό της, ο οποίος είναι χρήστης ναρκωτικών.

Σε βάρος της ηλικιωμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών και θα οριστεί ρητή δικάσιμος.

