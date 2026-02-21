search
21.02.2026 07:26

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι

21.02.2026 07:26
seismos_evritania

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 5.38 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Ευρυτανία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 4χλμ ανατολικά νοτιοανατολικά του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας, το οποίο βρίσκεται 14 χλμ. νότια του Καρπενησίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

1 / 3