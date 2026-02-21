Το ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές, ισχυρά μποφόρ και χαλαζοπτώσεις – Αναλυτική πρόγνωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βροχερό σκηνικό θα επικρατήσει και σήμερα Σάββατο (21/02), ενώ είναι πιθανό να έχουμε τοπικά και χαλαζοπτώσεις.
Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικούΑιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στοΙόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν απόνότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειουςβορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρειαηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)
Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία… πάνω σε «γραμμή λαίλαπας»!
