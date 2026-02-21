Το ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές, ισχυρά μποφόρ και χαλαζοπτώσεις – Αναλυτική πρόγνωση

Βροχερό σκηνικό θα επικρατήσει και σήμερα Σάββατο (21/02), ενώ είναι πιθανό να έχουμε τοπικά και χαλαζοπτώσεις.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικούΑιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στοΙόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν απόνότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειουςβορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρειαηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι -απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στηκεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς τοπρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ

.Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Θύελλες, χαλάζι και χιόνι στη Δυτική Ελλάδα, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική (videos)

Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία… πάνω σε «γραμμή λαίλαπας»!