Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία… πάνω σε «γραμμή λαίλαπας»!

Από τα ξημερώματα η τελευταία κακοκαιρία του μήνα έκανε την εμφάνισή της, έτοιμη να βρέξει απ’ άκρη σ’ άκρη όλη τη χώρα μέσα στο επόμενο διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου. Δυστυχώς, τα φαινόμενα έρχονται να επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση στις πληγείσες περιοχές, καθώς το έδαφος δεν έχει προλάβει να απορροφήσει τον όγκο νερού των προηγούμενων ημερών. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της επιδείνωσης είναι ο σχηματισμός μιας εντυπωσιακής όσο και επικίνδυνης «γραμμής λαίλαπας», ενός οργανωμένου μετώπου καταιγίδων που θα κινείται γραμμικά, εκτεινόμενο από τη Θράκη μέχρι τη Νότια Πελοπόννησο με κατεύθυνση νοτιοανατολική.

Οι έντονες βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες ξεκινούν από τα δυτικά, επηρεάζοντας το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Σταδιακά, το μέτωπο θα σαρώσει τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, ενώ θα κλείσει τον κύκλο του επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και τη Δυτική Κρήτη.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, με την Ήπειρο να δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο χιονιού στα μεγάλα υψόμετρα.

Οι νοτιάδες θα πνέουν ενισχυμένοι στα πελάγη αγγίζοντας τα 8 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και αργότερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας το μεσημέρι τους 16-17 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 18 στην Κρήτη.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρές με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν με τοπικές βροχές και καταιγίδες αλλά αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και τους νοτιάδες να δίνουν τη θέση τους σε βοριάδες το βράδυ.

Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, με τις βροχές να εντοπίζονται πλέον κυρίως στην Κρήτη.

Τα ευχάριστα νέα αφορούν την Καθαρά Δευτέρα, καθώς ο καιρός θα είναι σύμμαχος για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού σχεδόν σε όλη τη χώρα (με εξαίρεση την Κρήτη), αν και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Από εκεί και πέρα, οδηγούμαστε σε μια σειρά αιθρίων ημερών με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να στεγνώσουμε από το μπαράζ των κακοκαιριών.

