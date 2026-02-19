search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

19.02.2026 11:17

Πιερρακάκης: «Υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»

19.02.2026 11:17
Η διαφύλαξη της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελούν τις δύο κορυφαίες προτεραιότητες που ανέδειξε με τις παρεμβάσεις του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες.

Με ιδιαίτερη έμφαση, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι «είναι υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ».

Όπως σημειώνει ο ίδιος, αντικείμενο των συζητήσεων ήταν «οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο διεθνής ρόλος του ευρώ, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και η συμβολή που μπορεί να έχει η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει την ανάγκη για μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες: «το ζήτημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο» και τονίζει ότι η Ευρώπη οφείλει να το εξετάσει «με μια ευρύτερη προσέγγιση», σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Πιερρακάκης προτάσσει την ολοκλήρωση της Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως το «νούμερο ένα θέμα πολιτικής που συζητείται σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες», εκτιμώντας ότι η επίτευξή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς», στέλνοντας μήνυμα για το πόσο κρίσιμη είναι η κινητοποίηση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, ώστε η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει η ίδια την ανάπτυξή της

