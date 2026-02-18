search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18.02.2026 12:05

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι – Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Η Καθαρά Δευτέρα, που φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες παραμένουν κλειστά.

Στον ιδιωτικό τομέα, η Καθαρά Δευτέρα αποκτά χαρακτήρα αργίας για μια επιχείρηση στις εξής περιπτώσεις:

-Όταν καθορίζεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που δεσμεύει τον κλάδο.
-Όταν προβλέπεται στον εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας.
-Όταν έχει καθιερωθεί ως επιχειρησιακό έθιμο, με συνεχή τήρηση της αργίας τα προηγούμενα έτη.

Οδηγός αμοιβών για Καθαρά Δευτέρα 2026

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων έχουν εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των εργαζομένων την Καθαρά Δευτέρα 2026, ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

  1. Εάν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή


Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει να μην λειτουργήσει, οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

Μισθωτοί: Λαμβάνουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται να λάβουν το πλήρες ημερομίσθιό τους για τη συγκεκριμένη ημέρα.

  1. Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει κανονικά

Εάν η Καθαρά Δευτέρα δεν αναγνωρίζεται ως αργία από την επιχείρηση και οι εργαζόμενοι απασχοληθούν κανονικά, η αμοιβή υπολογίζεται ως συνήθης εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσθετες προσαυξήσεις.

  1. Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει εκτάκτως:

Μισθωτοί: Δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους.

Ημερομίσθιοι: Λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%.

