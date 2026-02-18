Καθαρά Δευτέρα: Έως και 21% υψηλότερες από πέρυσι οι τιμές στα θαλασσινά

Πιο βαθιά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι καταναλωτές ενόψη Καθαράς Δευτέρας, καθώς οι τιμές στα θαλασσινά καταγράφουν αυξήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, που επικαλείται η ΕΡΤ,ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται περίπου στο 15% με 16% σε σχέση με πέρσι.

Ενδεικτικά, τα θράψαλα από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται και σε άλλα βασικά προϊόντα του σαρακοστιανού τραπεζιού, όπως το καλαμάρι που από 18,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 22,80 ευρώ.

Η γαρίδα αντίστοιχα από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Στη Βαρβάκειο Αγορά καταγράφετα αυξημένη κίνηση, με τους καταναλωτές να «ψάχνονται» και τους εμπόρους να λένε ότι προσπαθούν να διατηρήσουν «κλειδωμένες» και ανταγωνιστικές τιμές.

Αντιπροσωπευτικά:

Καλαμάρι μικρό: 10,98 €

Καλαμάρι μεγάλο: 16,98 €

Χταπόδι φρέσκο: 17,98 €

