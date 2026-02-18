Εξώδικος συμβιβασμός με την εφορία – «κούρεμα» έως 75%, αλλά με αυστηρούς όρους και παγίδες

Μια ακόμη απόπειρα αποσυμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων και ταυτόχρονης είσπραξης «κολλημένων» φόρων επιχειρεί η κυβέρνηση, επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Το εργαλείο του εξώδικου συμβιβασμού επιστρέφει, προσφέροντας γενναία «κουρέματα» προστίμων και προσαυξήσεων έως 75%, αλλά και ένα πλαίσιο που μόνο απλό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για τους φορολογούμενους.

Με απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, η Επιτροπή ξεκινά εκ νέου τη λειτουργία της από τις 20 Φεβρουαρίου 2026. Από εκείνη την ημερομηνία, φορολογούμενοι που έχουν ελεγχθεί, τους έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, μπορούν να ζητήσουν εξώδικη επίλυση της διαφοράς τους με την εφορία.

Το «παράθυρο ευκαιρίας» παραμένει ανοιχτό έως τις 24 Ιουλίου 2026 και αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και όσες δεν θα έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους. Επισήμως, στόχος είναι να φύγουν από τα ράφια των δικαστηρίων χιλιάδες φορολογικές διαφορές που χρονίζουν. Ανεπισήμως, πρόκειται για μια προσπάθεια να εισρεύσει ρευστό στα δημόσια ταμεία χωρίς να περιμένει το Δημόσιο πολυετείς δικαστικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει όλες τις αιτήσεις έως το τέλος του 2026 και να εκδώσει αποφάσεις έως τις 31 Μαρτίου 2027. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι καλούνται να αποφασίσουν γρήγορα αν θα «κλείσουν» την υπόθεσή τους ή αν θα συνεχίσουν έναν δικαστικό μαραθώνιο με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η Επιτροπή αξιολογεί τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και καταθέτει πρόταση πλήρους ή μερικής αποδοχής – ή και απόρριψης. Στην πρόταση αναλύονται αναλυτικά ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ο φορολογούμενος έχει μόλις πέντε εργάσιμες ημέρες για να απαντήσει, διάστημα που πολλοί θεωρούν ασφυκτικό, ειδικά για σύνθετες υποθέσεις.

Αν αποδεχθεί την πρόταση, υπογράφεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο καθίσταται εκτελεστός τίτλος και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών. Για να «κλειδώσει» ο συμβιβασμός, απαιτείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών η καταβολή τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου, με συμψηφισμό τυχόν ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί.

Το μεγάλο δέλεαρ βρίσκεται στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Αν ο φορολογούμενος εξοφλήσει εφάπαξ, το «κούρεμα» φτάνει το 75%. Για περισσότερες δόσεις, το ποσοστό μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας στο 35% για όσους επιλέξουν τις 24 δόσεις. Ο κύριος φόρος, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτος, κάτι που περιορίζει το πραγματικό όφελος σε υποθέσεις με υψηλή βασική οφειλή.

Οι παγίδες δεν λείπουν. Αν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, σαν να μην έγινε ποτέ. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή, η οποία επανέρχεται ακέραιη. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, η δίκη μπορεί να συνεχιστεί, διαφορετικά καταργείται μετά από 60 ημέρες.

Συνολικά, ο εξώδικος συμβιβασμός προσφέρει μια διέξοδο για όσους θέλουν να κλείσουν εκκρεμότητες και να μειώσουν πρόστιμα. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφέρει όλο το βάρος της απόφασης και της συνέπειας στον φορολογούμενο, σε ένα πλαίσιο που θυμίζει περισσότερο «τελευταία ευκαιρία» παρά ουσιαστική φορολογική δικαιοσύνη.

