Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες λόγω Καθαράς Δευτέρας – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ πριν το τριήμερο (video)

Από την Παρασκευή (20/2) ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς αρκετοί δικαιούχοι θα δουν νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω Καθαρά Δευτέρας.
Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να πιστωθούν πριν την Καθαρά Δευτέρα και για την ακρίβεια το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Τρίτη 24 Φερβρουαρίου και οι συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.
Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (δηλαδή 20/2) αναμένεται να καταβληθούν:
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (δηλαδή 25/2) αναμένεται να καταβληθούν:
