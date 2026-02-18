«Τρύπα» 1,86 εκατ. ευρώ στα Προνοιακά Επιδόματα – Το πόρισμα της ΕΑΔ για τον ΟΠΕΚΑ

Μετά από συστηματικό έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), έρχεται στο φως μια νέα περίπτωση συστημικής αποτυχίας στη διανομή δημόσιου χρήματος. Η ελεγχόμενη περίοδος, από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, αποκαλύπτει ότι το κοινωνικό δίχτυ προστασίας χρησιμοποιήθηκε παράνομα από εκατοντάδες μη δικαιούχους.

Η οικονομική αιμορραγία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά —χρήματα που κατέληξαν σε τσέπες ανθρώπων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια— ανέρχονται στο ποσό των 1.860.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά αντιπροσωπεύει πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί σε πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η έρευνα της ΕΑΔ βασίστηκε στον έλεγχο 372 φακέλων, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου, αποδεικνύοντας ότι τα φίλτρα ελέγχου του Οργανισμού ήταν, για μεγάλο διάστημα, διάτρητα.

Μηχανισμοί απάτης και διασταυρώσεις

Τα «φρέσκα» στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η κύρια αιτία της οικονομικής ζημιάς ήταν η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα:

• Εικονικά εισοδήματα : Δικαιούχοι εμφάνιζαν χαμηλά εισοδήματα στις αιτήσεις τους, ενώ οι πραγματικές φορολογικές τους δηλώσεις (που δεν ελέγχονταν σε πραγματικό χρόνο) έδειχναν το αντίθετο.

• Πλασματική Οικογενειακή Κατάσταση: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου επιδόματα τέκνων ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καταβάλλονταν σε άτομα που δήλωναν ανακριβή στοιχεία για τα προστατευόμενα μέλη τους.

• Διαμονή στο εξωτερικό : Σημαντικό μέρος των χρημάτων κατέληξε σε άτομα που δεν διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα, παραβιάζοντας τον βασικό όρο της «μόνιμης και νόμιμης διαμονής».

Η επόμενη μέρα: Ανάκτηση και ποινές

Το οικονομικό σκέλος περνά πλέον στη φάση της αναγκαστικής είσπραξης. Ο ΟΠΕΚΑ είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει τις διαδικασίες επιστροφής των χρημάτων μέσω:

1. Καταλογιστικών πράξεων που αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. Παρακράτησης από μελλοντικά νόμιμα επιδόματα (αν υπάρχουν).

3. Ποινικών διώξεων για απάτη κατά του Δημοσίου σε περιπτώσεις που τα ποσά ανά άτομο ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια.

Σημαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι η ζημιά των 1,86 εκατ. ευρώ επιβαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα προνοιακά κονδύλια χρηματοδοτούνται από τη γενική φορολογία. Η ΕΑΔ ζητά πλέον την πλήρη ψηφιοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αιτήσεων για να σταματήσει η «διαρροή» πόρων.

