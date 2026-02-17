Ανοίγει η πλατφόρμα για δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με χαμηλές προσδοκίες και μεγάλη καθυστέρηση

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για χιλιάδες δανειολήπτες με στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς ενεργοποιείται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης των οφειλών τους. Πρόκειται για μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει ανοιχτό εδώ και χρόνια, όμως η εφαρμογή της προκαλεί εύλογα ερωτήματα τόσο για τον ρόλο των τραπεζών όσο και για τις επιλογές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 40.000 δανειακές συμβάσεις, αφήνοντας ένα μέρος των δανειοληπτών εκτός πλαισίου. Η ένταξη γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία ελέγχει τα στοιχεία και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση προς τις τράπεζες ή τους servicers.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και αντλεί δεδομένα από φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε9), πιστοποιητικά αναπηρίας, βεβαιώσεις υπολοίπων και, όπου απαιτείται, δικαστικές αποφάσεις. Αν και αυτό περιορίζει τη γραφειοκρατία, στην πράξη μεταφέρει την ευθύνη της ακρίβειας και της πληρότητας των στοιχείων αποκλειστικά στους δανειολήπτες. Οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ή καθυστέρηση, σε ένα πλαίσιο με αυστηρό εξάμηνο χρονικό όριο και χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη ρύθμιση ως την πρώτη θεσμικά οργανωμένη λύση για το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου. Ωστόσο, η παρέμβαση έρχεται με σημαντική καθυστέρηση, μετά από χρόνια οικονομικής και ψυχολογικής πίεσης για χιλιάδες οικογένειες. Παράλληλα, η συμμετοχή είναι προαιρετική, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι θεωρήσουν τους όρους ασύμφορους ή δεν πληρούν τα κριτήρια, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα δάνειο με αυξημένο υπόλοιπο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τέσσερις κατηγορίες ρύθμισης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Προβλέπεται μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο, με τα ευνοϊκότερα ποσοστά να αφορούν χαμηλά εισοδήματα και ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Παρότι τα επιτόκια θεωρούνται χαμηλά για τα σημερινά δεδομένα, αρκετοί δανειολήπτες επισημαίνουν ότι ακόμη και μετά τη ρύθμιση, η οφειλή τους παραμένει σημαντικά υψηλότερη από το αρχικό κεφάλαιο που είχαν λάβει.

Κριτική ασκείται και προς τις τράπεζες, οι οποίες επί χρόνια προωθούσαν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο χωρίς να εξηγούν επαρκώς τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Αν και πλέον υποχρεώνονται να αποδεχθούν τις ρυθμίσεις και τα «κουρέματα» που προβλέπει το πλαίσιο, πολλοί θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο κόστος της κρίσης είναι περιορισμένη, σε σχέση με τις ζημιές που υπέστησαν οι δανειολήπτες.

Χρήσιμες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι αφορούν τα «ψιλά γράμματα» της ρύθμισης. Το σταθερό επιτόκιο παραμένει «κλειδωμένο» για όλη τη διάρκεια, κάτι που προσφέρει ασφάλεια αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί μειονέκτημα αν τα επιτόκια μειωθούν στο μέλλον. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς ποινή, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για όσους βελτιώσουν τη οικονομική τους κατάσταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι η φορολογική ενημερότητα ή η ύπαρξη ενεργής ρύθμισης, κάτι που λειτουργεί ως πρόσθετο φίλτρο. Για τα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε funds, ο νόμος προβλέπει ότι οι εταιρείες διαχείρισης οφείλουν να ακολουθήσουν τους ίδιους όρους με τις τράπεζες, αν και στην πράξη η εφαρμογή αυτού του κανόνα θα κριθεί.

Συνολικά, η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος, χωρίς όμως να κλείνει οριστικά τον φάκελο του ελβετικού φράγκου. Για τους δανειολήπτες, η ρύθμιση απαιτεί προσεκτική μελέτη και σύγκριση με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους. Για την πολιτεία και τις τράπεζες, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η λύση αυτή κατανέμει δίκαια το βάρος ή απλώς διαχειρίζεται τις συνέπειες μιας κρίσης που άργησε πολύ να αντιμετωπιστεί.

