ΔΥΠΑ: Δυναμική συμμετοχή στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη – Πάνω από 6.500 πολίτες και 150 επιχειρήσεις

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή επιχειρήσεων και πολιτών πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του θεσμού και το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 150 επιχειρήσεις, προσφέροντας περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Περισσότεροι από 6.500 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση και πραγματοποίησαν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

6.608 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν,

1.229 υποψήφιοι προκρίθηκαν για το επόμενο στάδιο επιλογής, λαμβάνοντας πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τον ουσιαστικό ρόλο των «Ημερών Καριέρας» ως εργαλείου άμεσης διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο αντιστοίχισης και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Οι “Ημέρες Καριέρας” στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσαν ότι η άμεση, φυσική επαφή μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών παράγει πραγματικά αποτελέσματα. Η μεγάλη συμμετοχή και ο υψηλός αριθμός δεύτερων συνεντεύξεων δείχνουν ότι ο θεσμός εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο μηχανισμό σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Για τη ΔΥΠΑ, η απασχόληση δεν είναι απλώς πολιτική – είναι ευκαιρία που πρέπει να φτάνει άμεσα στον πολίτη. Συνεχίζουμε δυναμικά, φέρνοντας περισσότερες θέσεις εργασίας πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος των ακινήτων επιστρέφει με παγίδες, λάθη και περιορισμένες εκπτώσεις για ιδιοκτήτες

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Την Παρασκευή (20/2) οι πρώτες πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία (video)

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN