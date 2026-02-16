ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος των ακινήτων επιστρέφει με παγίδες, λάθη και περιορισμένες εκπτώσεις για ιδιοκτήτες

Ο ΕΝΦΙΑ επιστρέφει –για ακόμη μία χρονιά– ως μια από τις πιο σταθερές υπενθυμίσεις ότι η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα παραμένει περισσότερο φορολογικό βάρος παρά αποκούμπι. Περίπου επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι ετοιμάζονται να λάβουν στις αρχές Μαρτίου το νέο εκκαθαριστικό, με το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί να αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Η ΑΑΔΕ μπαίνει στην τελική ευθεία της εκκαθάρισης, κλείνοντας τις επόμενες ημέρες την πλατφόρμα του Ε9 για το έτος 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος δεν έχει ελέγξει ή διορθώσει εγκαίρως τα στοιχεία των ακινήτων του, θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν φόρο υπολογισμένο –ενδεχομένως– πάνω σε λάθη που κοστίζουν ακριβά. Και όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά, το σύστημα δεν συγχωρεί παραλείψεις.

Η εικόνα είναι γνώριμη: νέες αποκτήσεις που δεν δηλώθηκαν ποτέ, ακίνητα που πωλήθηκαν αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Ε9, τετραγωνικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εμπράγματα δικαιώματα δηλωμένα πρόχειρα ή λανθασμένα. Όλα αυτά μεταφράζονται αυτόματα σε υψηλότερο ΕΝΦΙΑ, χωρίς δεύτερη σκέψη από τον μηχανισμό υπολογισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες και υπόγεια πάρκινγκ. Αν και φορολογούνται με έκπτωση 90%, η έκπτωση αυτή δεν είναι δεδομένη: χάνεται αν τα τετραγωνικά δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων επιφανειών. Ό,τι δεν έχει περάσει σωστά στο Ε9, απλώς δεν υπάρχει για το σύστημα – μέχρι να έρθει ο λογαριασμός.

Ένα από τα πιο «ύπουλα» σημεία είναι τα εμπράγματα δικαιώματα. Αν δεν δηλωθεί ρητά αν κάποιος έχει πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, το ακίνητο θεωρείται αυτόματα ως 100% πλήρους κυριότητας. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας: αν δεν αναγραφούν σωστά, ο φόρος υπολογίζεται σαν να ανήκει ολόκληρο το ακίνητο σε έναν ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα είναι εκκαθαριστικά «φουσκωμένα», τα οποία δύσκολα διορθώνονται εκ των υστέρων.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση προβάλλει τις εκπτώσεις ως αντίβαρο. Περίπου 500.000 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες μπορούν να δουν μείωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Η προθεσμία, ωστόσο, είναι ασφυκτική και η διαδικασία κάθε άλλο παρά αυτονόητη για όλους, ειδικά για ηλικιωμένους ή λιγότερο εξοικειωμένους με τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ –στο μισό– θα πληρώσουν και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκων (ή 1.700 σε παραμεθόριες περιοχές), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Παράλληλα, περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα δικαιούνται έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή, εφόσον πληρούν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στην πράξη, όμως, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας φόρος που απαιτεί από τον πολίτη να λειτουργεί σχεδόν ως λογιστής της ίδιας του της περιουσίας. Ένα λάθος, μια παράλειψη ή μια καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες ευρώ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, όσο το Ε9 κλείνει, τόσο λιγοστεύουν και τα περιθώρια διόρθωσης – και ο λογαριασμός έρχεται πάντα στην ώρα του.

