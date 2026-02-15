Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κατά την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
