ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Την Παρασκευή (20/2) οι πρώτες πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία (video)

Από αυτή την εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς αρκετοί δικαιούχοι θα δουν νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω Καθαρά Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να πιστωθούν πριν την Καθαρά Δευτέρα και για την ακρίβεια το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Τρίτη 24 Φερβρουαρίου και οι συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (δηλαδή 20/2) αναμένεται να καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του
  • ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (δηλαδή 25/2) αναμένεται να καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
  • οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

