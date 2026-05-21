ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:49
Έβερεστ: Ιστορικό ρεκόρ αναβάσεων σε μία ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ

Συνολικά 274 ορειβάτες έφτασαν χθες, Τετάρτη, στην κορυφή του Έβερεστ από τη νεπαλέζικη πλευρά, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων μέσα σε μία ημέρα στο υψηλότερο βουνό του κόσμου.

Το Έβερεστ, ύψους 8.849 μέτρων, βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ της Κίνας και η προσέγγισή του είναι δυνατή και από τις δύο πλευρές.

Δεν έγιναν αναβάσεις από την κινεζική πλευρά

Σύμφωνα με διοργανωτές ορειβατικών αποστολών, φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν αναβάσεις από την πλευρά της Κίνας, καθώς οι αρχές δεν εξέδωσαν άδειες ανάβασης.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Ορειβατικών Αποστολών του Νεπάλ, Ρίσι Μπαντάρι, ανέφερε ότι το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 223 αναβάσεων, που είχε σημειωθεί στις 22 Μαΐου 2019 από τη νεπαλέζικη πλευρά.

«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε ο Μπαντάρι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή δεν έχουν ακόμη ενημερώσει τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.

Αναμένονται επιβεβαιώσεις για τον τελικό αριθμό

Από την πλευρά της Κίνας δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πόσοι ορειβάτες φτάνουν στην κορυφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπαντάρι, σε μια συνηθισμένη ορειβατική περίοδο Απριλίου-Μαΐου περίπου 100 ορειβάτες ξεκινούν για το Έβερεστ από την πλευρά του Θιβέτ.

Ο αξιωματούχος του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ, Χίμαλ Γκαουτάμ, δήλωσε ότι έχει λάβει προκαταρκτικές πληροφορίες για περισσότερες από 250 επιτυχημένες αναβάσεις την Τετάρτη.

«Περιμένουμε την επιστροφή των ορειβατών, ώστε να μας δώσουν φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε τις αναβάσεις και να τους χορηγήσουμε τα σχετικά πιστοποιητικά», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας: «Μόνο τότε θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οριστικά τους αριθμούς».

494 άδειες ανάβασης φέτος

Το Νεπάλ έχει εκδώσει φέτος 494 άδειες ανάβασης στο Έβερεστ, με κόστος 15.000 δολάρια η καθεμία.

Ειδικοί της ορειβασίας επικρίνουν εδώ και χρόνια τις αρχές του Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που χορηγούνται. Όπως επισημαίνουν, η αυξημένη κίνηση δημιουργεί συχνά επικίνδυνες ουρές και συνωστισμό στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι αρχές του Νεπάλ αναγνωρίζουν τους κινδύνους που προκαλούνται από τον συνωστισμό και την παρουσία άπειρων ορειβατών και τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε αυστηρότερους ελέγχους και υψηλότερα τέλη συμμετοχής στις αποστολές ανάβασης.

