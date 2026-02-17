Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εμπλέκεται στα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Προς παύση η… αμαρτωλή προϊσταμένη τμήματος

Πολιτικό άρωμα φαίνεται ότι έχει η σκανδαλώδης υπόθεση με τη διαχείριση κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ την περίοδο από τις αρχές του 2020 έως το τέλος του 2022 που αποκαλύφθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.



Κεντρικό πρόσωπο που κινούσε τα νήματα σε «αμαρτωλό» τμήμα του οργανισμού εμφανίζεται να είναι πρόσωπο που, από το 2022 και μετά, έχει χρηματίσει σε κεντρικές θέσεις του κομματικού οργανογράμματος της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ παράλληλα είναι και αποσπασμένη από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ από τον Ιούνιο του 2022.

Στο επίκεντρο της έρευνας η αποσπασμένη στο… ΠΑΣΟΚ προϊσταμένη

Το εν λόγω ελεγχόμενο πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό colpo grosso γινόταν με το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο ήταν από τα ελάχιστα που δεν ήταν ψηφιοποιημένα εκείνη την εποχή, εξ ου και η έγκριση απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με τα άλλα επιδόματα (ως και 2 χρόνια).



Φαίνεται όμως ότι στο εν λόγω Τμήμα τα πράγματα κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα κατά περίπτωση, ενώ άγνωστο παραμένει αν τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν επί προσωπικού οικονομικό όφελος καθώς δεν είχαν ελεγχθεί.



Η εν λόγω προϊσταμένη αποσπάται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.62/1/9589/20-6-2022 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, από τον ΟΠΕΚΑ στο ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι εκείνου του έτους, καθώς αναλαμβάνει διευρυμένα κομματικά καθήκοντα. Με αυτά τα καθήκοντα είχε και ενεργό οργανωτικό ρόλο στις διπλές κάλπες του 2023.



Πλέον έχει αντικατασταθεί από την εν λόγω θέση, αλλά παραμένει στο κομματικό οργανόγραμμα, ενώ πλέον το όνομά της εντοπίζεται στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και κατά πληροφορίες ανήκει στον Τομέα Προγράμματος. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει νεότερη απόφαση στη Διαύγεια που να αφορά το καθεστώς εργασίας της, φαίνεται να παραμένει αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο επόμενο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ θα τεθεί προς συζήτηση η οριστική της παύση.

Πλήθος παραβάσεων στον ΟΠΕΚΑ: «Μοίραζε» παράτυπα επιδόματα ύψους 1.860.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ο συστημικός έλεγεχος που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ αποκάλυψε πλήθος παραβάσεων με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1.860.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε Συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ τα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022 σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 €.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 €.

Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

Αφορμή ελέγχου:

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο (2) προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος.

Προτάσεις – Συστάσεις:

1. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου

2. Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

3. Συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Με εντολή ΟΠΕΚΑ ο έλεγχος, λέει το υπουργείο

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του και σε συνέχεια του σημερινού δελτίου Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διευκρινίζει ότι ο έλεγχος, που οδήγησε στα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022, ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται από το υπουργείο, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες.

