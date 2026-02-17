search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 19:23
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 16:16

Πλήθος παραβάσεων στον ΟΠΕΚΑ: «Μοίραζε» παράτυπα επιδόματα ύψους 1.860.000 ευρώ – Τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

17.02.2026 16:16
opeka 776- new

Πλήθος παραβάσεων με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1.860.000 ευρώ αποκάλυψε ο συστημικός έλεγεχος που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ. 

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε Συστημικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ τα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022 σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

  • Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 €.
  • Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 €.
  • Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 €.
  • Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 €.

Αφορμή ελέγχου:

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η   ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο (2) προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος.

Προτάσεις – Συστάσεις:

1. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου

2. Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

3. Συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Αθήνα: Μαθητής παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από το σχολείο του – Νοσηλεύεται με κάταγμα

Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Βιολάντα: Εν μέσω επευφημιών έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης – Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanda trikala perastiki- new
ΕΛΛΑΔΑ

Περαστική τα βάζει με τους… χειροκροτητές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:  «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες» (Video)

us strike
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε Καραϊβική και Ειρηνικό με έντεκα νεκρούς (Video)

kaisariani-234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που εμπορεύεται τεκμήρια από εκτελέσεις αμάχων – Πούλησε 47.000 έγγραφα και αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ σε 10 χρόνια

monter-thanatos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης: Τον έστειλαν σε νοσοκομείο από κέντρο υγείας και «έσβησε» στον δρόμο – Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει

Shia LaBeouf
LIFESTYLE

Συνελήφθη ο ηθοποιός Σία Λε Μπουφ στη Νέα Ορλεάνη επειδή «τρομοκρατούσε» την πόλη κατά τη διάρκεια του Mardi Gras (Video)

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

