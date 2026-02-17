Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί στη 1μμ στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία πέθανε την Δευτέρα (16/2) σε ηλικία 99 ετών, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από Μικρασιάτες γονείς και ήταν διακεκριμένη βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργή σε διεθνείς οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Κέντρο Ζορζ Πομπιντού, η UNESCO και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, συμβάλλοντας στον διάλογο μεταξύ ιστορικής γνώσης, πολιτισμού και σύγχρονης κοινωνίας.

Το συγγραφικό της έργο, εκτενές και πολυμεταφρασμένο, παραμένει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη βυζαντινολογία, αλλά και για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μέσα από βιβλία όπως το «Από μένα αυτά…» (εκδ. Πατάκη), η Γλύκατζη-Αρβελέρ μοιράστηκε προσωπικές μνήμες για τα παιδικά της χρόνια, την Κατοχή, την Αντίσταση, τη μετανάστευση, τη ζωή στη Γαλλία, τη μητρότητα και τον ρόλο της ως γιαγιά, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και του πνευματικού της αποτυπώματος.

