search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 19:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 15:49

Ελένη Γλύκατζη – Αρβερλέρ: Δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

17.02.2026 15:49
eleni glykatzi arveler 44- new

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί στη 1μμ στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία πέθανε την Δευτέρα (16/2) σε ηλικία 99 ετών, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από Μικρασιάτες γονείς και ήταν διακεκριμένη βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργή σε διεθνείς οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Κέντρο Ζορζ Πομπιντού, η UNESCO και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, συμβάλλοντας στον διάλογο μεταξύ ιστορικής γνώσης, πολιτισμού και σύγχρονης κοινωνίας.

Το συγγραφικό της έργο, εκτενές και πολυμεταφρασμένο, παραμένει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη βυζαντινολογία, αλλά και για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μέσα από βιβλία όπως το «Από μένα αυτά…» (εκδ. Πατάκη), η Γλύκατζη-Αρβελέρ μοιράστηκε προσωπικές μνήμες για τα παιδικά της χρόνια, την Κατοχή, την Αντίσταση, τη μετανάστευση, τη ζωή στη Γαλλία, τη μητρότητα και τον ρόλο της ως γιαγιά, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και του πνευματικού της αποτυπώματος.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: Εν μέσω επευφημιών έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης – Προς ανάκληση λειτουργίας και το τρίτο εργοστάσιο

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Shia LaBeouf
LIFESTYLE

Συνελήφθη ο ηθοποιός Σία Λε Μπουφ στη Νέα Ορλεάνη επειδή «τρομοκρατούσε» την πόλη κατά τη διάρκεια του Mardi Gras (Video)

mazaraki
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα: Εκκενώσεις οικισμών και αποκλεισμοί από τις καθιζήσεις

macron-india
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

mitsotakis instagram 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Mητσοτάκης στο Instagram για την ανεργία των νέων: «Από το 39,5 στο 13%, κάτι αλλάζει»

eu new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 19:04
Shia LaBeouf
LIFESTYLE

Συνελήφθη ο ηθοποιός Σία Λε Μπουφ στη Νέα Ορλεάνη επειδή «τρομοκρατούσε» την πόλη κατά τη διάρκεια του Mardi Gras (Video)

mazaraki
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα: Εκκενώσεις οικισμών και αποκλεισμοί από τις καθιζήσεις

macron-india
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

1 / 3