ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 15:39

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

kriti

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, ομόφωνα μετά την απολογία του, ο 64χρονος που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 67χρονο αδελφό του, μέσα στο πατρικό τους σπίτι στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Χατζηδάκη, ο 64χρονος «συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, τόσο από την οικογένεια του θύματος, όσο και από την κοινωνία».

Ο 64χρονος κατά την απολογία του επανέλαβε πώς σημειώθηκε το φονικό, περιγράφοντας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τσακώθηκαν με τον αδελφό του και πως αυτή η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει δεν του επιτρέπει να θυμάται όσα έγιναν, αν και έκανε προσπάθεια και κατάφερε, κάποια πράγματα να τα θυμηθεί.

 Ανάμεσα σε αυτά που υποστήριξε, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ήταν ότι και το θύμα τον χτύπησε και ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε το μαχαίρι και χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Όπως εξήγησε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, ζητήθηκε και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που έγινε δεκτό.

