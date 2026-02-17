Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, η οποία πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής θα τελεστεί στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Βουλευτής, Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου.

