Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, η οποία πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 92 ετών.
Η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής θα τελεστεί στις 13:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Βουλευτής, Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου.
