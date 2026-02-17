Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού

Ένας 24χρονος έπεσε από γέφυρα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αγίου Παύλου, στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο νεαρός κατέληξε στο οδόστρωμα στο ρεύμα προς ανατολικά.

Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον 24χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

