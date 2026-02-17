search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026

Λάρισα: Νεαρή τραυμάτισε με πατίνι καρκινοπαθή γυναίκα και έφυγε… ατάραχη – Η καταγγελία της κόρης της

17.02.2026 12:05
patinia-123

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία γυναίκα στη Λάρισα, υποστηρίζοντας πως μια έφηβη κοπέλα παρέσυρε με το ηλεκτρικό της πατίνι την καρκινοπαθή μητέρα της, την εγκατέλειψε στο σημείο πεσμένη στο οδόστρωμα και έφυγε.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην οδό Τυχερού στη Λάρισα και για καλή της τύχη την γυναίκα βοήθησε μια διερχομένη κυρία.

Αφού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ψάχνει τόσο τη γυναίκα που βοήθησε την μητέρα της όσο και κάποιους που έχουν κάμερες στην περιοχή σε σπίτια ή καταστήματα προκειμένου να αναγνωριστεί η κοπέλα που παρέσυρε την μητέρα της.

Συγκεκριμένα γράφει στην ανάρτησή της:

«Πριν λίγο 14:15 (σ.σ. χθες Δευτέρα) χτύπησε την καρκινοπαθή μητέρα μου ένα πατίνι που οδηγούσε ένα έφηβο κορίτσι, στην οδό τυχερού (κοντά στο ύψος της Ιωαννίνων) στη Νεάπολη. Την ΠΑΡΑΤΗΣΕ πεσμένη στο έδαφος εννοείται και εξαφανίστηκε. Την βοήθησε να σηκωθεί μια κυρία από ένα περαστικό αμάξι. ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ Ή ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Έχει παραγίνει πια η κατάσταση … Έχουμε ήδη απευθυνθεί στην αστυνομία και η μητέρα μου είναι στο νοσοκομείο. Ή αν το δει η κυρία που την βοήθησε παρακαλώ θερμά να μου στείλει».



