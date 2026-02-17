Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πότε ξεκινούν, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τη σημαντικότερη εκπαιδευτική δοκιμασία της χώρας έχει ξεκινήσει. Με την έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος από το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έχουν πλέον τη δυνατότητα να οργανώσουν τη μελέτη τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και σιγουριά.

Για το έτος 2026, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τη στρατηγική του Υπουργείου για ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Συγκεκριμένα: Οι μαθητές των ΓΕΛ θα ανοίξουν την αυλαία την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους στη ζωή κάθε μαθητή. Η πίεση είναι μεγάλη, καθώς οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν τη γνώση τους και να ανοίξουν τον δρόμο για τις σπουδές τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση αποτελεσματικά, η σωστή οργάνωση της μελέτης είναι καθοριστική.

Πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός ρεαλιστικού προγράμματος μελέτης. Κάθε μαθητής πρέπει να κατανείμει τις ώρες μελέτης ανάλογα με τα μαθήματα και τις προσωπικές του δυνατότητες. Είναι σημαντικό να εναλλάσσει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, ώστε να κρατά τη συγκέντρωση και να μειώνει την κόπωση. Επιπλέον, η καταγραφή των στόχων κάθε μέρας βοηθά στη διατήρηση της συνέπειας και στην αίσθηση προόδου.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η διαχείριση του χρόνου. Οι μαθητές χρειάζεται να γνωρίζουν πότε να κάνουν διαλείμματα και πώς να οργανώνουν τις ώρες επανάληψης. Σύντομα διαλείμματα ανά μία ή δύο ώρες μελέτης αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, ενώ η συστηματική επανάληψη προηγούμενου υλικού εξασφαλίζει ότι η γνώση μένει στη μνήμη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη διαχείριση του άγχους. Η ψυχολογική κατάσταση επηρεάζει την απόδοση περισσότερο από όσο νομίζουμε. Τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές, σύντομες ασκήσεις ή μικρές βόλτες, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Η στήριξη από οικογένεια και φίλους επίσης δίνει δύναμη στον μαθητή να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση.

Τέλος, είναι σημαντικό οι μαθητές να διατηρούν ισορροπία στη ζωή τους. Ο ύπνος, η σωστή διατροφή και η φυσική άσκηση δεν είναι πολυτέλειες, αλλά αναγκαία στοιχεία για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και τη συγκέντρωση. Ένας οργανωμένος μαθητής που φροντίζει τον εαυτό του έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Συνοψίζοντας, η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν βασίζεται μόνο στη γνώση, αλλά και στον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε. Η σωστή οργάνωση, η διαχείριση χρόνου και άγχους, η στήριξη από τους γύρω και η φροντίδα του εαυτού μας αποτελούν τα κλειδιά για μια αποδοτική και αποτελεσματική προετοιμασία. Κάθε μαθητής που ακολουθεί αυτές τις αρχές αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχει τους στόχους του και να προχωρήσει στη ζωή με αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε επίσης

Ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο στην Αργυρούπολη – Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν (video)

Κολωνάκι: Γνωστή τραγουδίστρια οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα (video)

Ηλεία: Σοβαρά προβλήματα από την υπερχείλιση του Πηνειού – Εγκλωβίστηκαν κάτοικοι στο Βαρθολομιό, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί (video/photos)