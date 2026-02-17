Ηλεία: Σοβαρά προβλήματα από την υπερχείλιση του Πηνειού – Εγκλωβίστηκαν κάτοικοι στο Βαρθολομιό, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί (video/photos)

Οριακή είναι η κατάσταση στον κάμπο της Ηλείας, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού με τα νερά να απειλούν περιοχές του Δήμου.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, ενώ από τα ορμητικά νερά εγκλωβίστηκαν και κάτοικοι στο Βαρθολομιό.

Από χθες (16/2) μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.

Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν.

Σύμφωνα με το patrisnews, η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Τι λέει ο δήμαρχος Πηνείου

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο η σημερινή υπερχείλιση. Κάθε χρόνο καταγράφουμε τα ίδια προβλήματα, χωρίς να έχει υπάρξει μια συνολική, οργανωμένη παρέμβαση. Υπάρχει διαχρονική αδράνεια σε έργα που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια», δήλωσε ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός.

«Υπάρχει ανοιχτή μελέτη για το φράγμα, όμως χρειάζεται να συμπληρωθεί με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αντιπλημμυρικών έργων. Χρειάζεται ενιαίος σχεδιασμός τόσο για τον Πηνειό όσο και για τον Αλφειό. Περισσότεροι ταμιευτήρες, ορθολογική διαχείριση του νερού, πρόληψη και όχι διαχείριση της καταστροφής εκ των υστέρων. Αυτή τη στιγμή, λόγω της ελεγχόμενης εκτόνωσης από το φράγμα, γίνεται είσοδος και έξοδος της ίδιας ποσότητας νερού, με ελάχιστη μείωση. Όμως το ποτάμι σε πολλά σημεία δεν αντέχει αυτό το φορτίο. Στην οδό Βαλεριάνα Βαρθολομιού, στο Λευκοχώρι, στα Καβάσιλα, στο Καρδιακαύτι, οι καλλιέργειες έχουν ήδη πληγεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αρμόδιους του ΓΟΕΒ, «η εβδομάδα που έρχεται θα είναι καθοριστική», καθώς οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον κορεσμό του εδάφους δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

«Κάθε φορά που βρέχει φοβόμαστε»

Η Διονυσία Καζάκου, κάτοικος της οδού Βαλεριάνα στο Βαρθολομιό, περιέγραψε στιγμές πανικού. «Στις 4 το απόγευμα της Κυριακής φτάσαμε στο σπίτι και τα νερά είχαν ήδη μπει στην αυλή. Καλέσαμε τον Δήμο και μέσα σε 20 λεπτά ήρθαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, μας έφεραν σακιά, προσπάθησαν να βοηθήσουν. Μηχανικοί της Περιφέρειας μάς είπαν ότι η στάθμη δεν θα ανέβει άλλο. Όμως τη νύχτα, με τη βροχή, το νερό συνέχισε να ανεβαίνει. Στις 5 το πρωί (σ.σ. ξημέρωμα Δευτέρας) φύγαμε με τα παιδιά και τα σκυλιά μας, από φόβο μήπως εγκλωβιστούμε. Δεν γίνεται κάθε λίγα χρόνια να ζούμε το ίδιο έργο. Θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Κάθε φορά που βρέχει φοβόμαστε».

Ανάλογη είναι η εικόνα σε κατοικία στην ίδια οδό, με την Γιώτα Θανόπουλου, να παραμένει εγκλωβισμένη στην κατοικία της από την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι. «Από χθες το μεσημέρι (σ.σ. Κυριακή) βλέπουμε τη στάθμη να ανεβαίνει συνεχώς. Τα νερά πλέον είναι στάσιμα και δεν μπορούμε να φύγουμε αν δεν υποχωρήσουν. Έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και φοβάμαι για τα χειρότερα αν συνεχίσει η βροχή», τόνισε.

Στα Καλύβια Βαρθολομιού, οι παραγωγοί μιλούν για οικονομικό αφανισμό. Ο αγρότης Χαρίλαος Κρίκος είναι ξεκάθαρος: «Το υπερ-πρώιμο καρπούζι μου, που σε δέκα μέρες θα ξεσκεπάζαμε, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δίπλα ήταν έτοιμο κομμάτι για φύτευση, χάθηκε κι αυτό. Αν έβλεπαν ότι η στάθμη του φράγματος ανέβαινε μέρα με τη μέρα, έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα σταδιακή εκτόνωση. Τώρα πνίγηκαν Βαρθολομιό, Γαστούνη και γύρω περιοχές. Ποιος θα πληρώσει τα είκοσι στρέμματα που καταστράφηκαν; Το ποτάμι ήταν άδειο πριν λίγες μέρες. Ενώ με την ξηρασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να είχε καθαριστεί όλο το μήκος του».

Ο Πέτρος Παναγιωτόπουλος αγρότης από τα Καλύβια Βαρθολομιού πρόσθεσε: «Μιλάμε για θερμοκήπια κόστους 11.000 ευρώ το στρέμμα. Η καλλιέργεια του καρπουζιού κοστίζει άλλα 1.400-1.500 ευρώ. Χάνουμε τη χρονιά. Κινδυνεύει και η ίδια η κατασκευή. Τα μηχανήματα της Περιφέρειας προσπαθούν, αλλά βουλιάζουν. Χρόνια ξηρασίας πέρασαν χωρίς να γίνει ουσιαστικός καθαρισμός».

Ο Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 52 ετών, κάτοικος Βαρθολομιού δήλωσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εικόνα. Τα νερά μπαίνουν στα θερμοκήπια και στο σπίτι μου. Όπου “σκάει” το ποτάμι, δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι όλα ακαθάριστα».

Και ο Δημήτρης Φλίγκος, αγρότης από τα Καλύβια Βαρθολομιού τόνισε: «Με τόσο νερό και χωρίς καθαρισμό, βουλιάζουν τα πάντα. Τα θερμοκήπια θα ξεριζωθούν από κάτω. Πρέπει να υπάρξει διαδικασία, συντονισμός και έγκαιρη ενημέρωση. Δεν μπορεί να ανοίγουν τα θυροφράγματα χωρίς σχέδιο».

