Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Πού χρειάζεται αυξημένη προσοχή σύμφωνα με τον Γ. Τσατραφύλλια

Σε εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίος σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, θα έχει αρκετά έντονα φαινόμενα σε περιοχές του Αιγαίου, αλλά και τη δυτική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, ακόμη και καθιζήσεις εδαφών που έχουν επηρεαστεί από τις νεροποντές των προηγούμενων ημερών.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και θα φτάσουν ως και τα 10 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο και την περιοχή του Θερμαϊκού.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη – έκκληση για αυξημένη προσοχή…

Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές :

Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Στις παρακάτω περιοχές:

Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.

Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».

