search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 09:33

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Πού χρειάζεται αυξημένη προσοχή σύμφωνα με τον Γ. Τσατραφύλλια

17.02.2026 09:33
anemoi-kyma

Σε εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίος σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, θα έχει αρκετά έντονα φαινόμενα σε περιοχές του Αιγαίου, αλλά και τη δυτική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, ακόμη και καθιζήσεις εδαφών που έχουν επηρεαστεί από τις νεροποντές των προηγούμενων ημερών.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και θα φτάσουν ως και τα 10 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο και την περιοχή του Θερμαϊκού.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη – έκκληση για αυξημένη προσοχή…

Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:

  • Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών
  • Τοπικές πλημμύρες
  • Κατολισθήσεις
  • Καθιζήσεις εδαφών

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές :

Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος  νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

  • Πτώσεις δέντρων και κλαδιών
  • Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.
  • Προβλήματα στις μετακινήσεις
  • Διακοπές ρεύματος

Στις παρακάτω περιοχές:

Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.

Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο  και περιοχή Χαλκιδικής».

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Απολογείται ο αδελφοκτόνος – «Μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες, τον τελείωσα με το μαχαίρι στον λάρυγγα»

Μαρούσι: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα τέσσερα ΙΧ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έξω από εστιατόριο μετά από τροχαίο – Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες μπροστά σε θαμώνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dfsk-500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

bactiria new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Βακτήριο ανθεκτικό σε σύγχρονα αντιβιοτικά βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5000 ετών

skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

aftokinito_fota_1702_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 10:43
dfsk-500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

bactiria new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Βακτήριο ανθεκτικό σε σύγχρονα αντιβιοτικά βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5000 ετών

skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

1 / 3