Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έξω από εστιατόριο μετά από τροχαίο – Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες μπροστά σε θαμώνες

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στις 11:10 έξω από εστιατόριο, στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό ξεκίνησε από φραστικό επεισόδιο και κατέληξε να ξεσηκώσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το emakedonia, όλα άρχισαν όταν μία μηχανή έπεσε επάνω σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια οι επιβάτες από ένα δεύτερο αυτοκίνητο σταμάτησαν και συμμετείχαν σε συμπλοκή που μόλις είχε ξεκινήσει. Οι περαστικοί και οι θαμώνες ενός εστιατορίου ήταν μάρτυρες των γεγονότων, με τους συμμετέχοντες στη συμπλοκή να πετούν τραπέζια και καρέκλες για περίπου 10 λεπτά, όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο με ομάδες δικυκλιστών.

Πηγές από την αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι πολίτες τηλεφώνησαν στην άμεση δράση για να καταγγείλουν το περιστατικό, ωστόσο με την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, δεν διαπιστώθηκε κάποιο αδίκημα.

Εκείνη τη στιγμή, κάποιοι από τους δράστες φαίνεται ότι διέφυγαν με τα πόδια και κάποιοι άλλοι με αυτοκίνητο, κινούμενοι στα γύρω στενά.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, οι δυνάμεις που προσέτρεξαν στο σημείο δεν διαπίστωσαν ζημιές στο κατάστημα.

«Φως» στις συνθήκες του καταγγελθέντος περιστατικού, θα ρίξει τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

