Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Σπάτα (video)

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη (17/2), στα πλαίσια του αυτοφώρου ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 18:40, όταν ο 71χρονος φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με άνδρα και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Στη συνέχεια εισήλθε στην οικία του και κλειδαμπαρώθηκε. Γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ απέκλεισαν την περιοχή.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον πείσουν να παραδοθεί, ωστόσο ο Χρήστος Μαυρίκης δεν βρισκόταν τελικά εντός της οικίας.

Έπειτα από έρευνες, εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι, περίπου 100 μέτρα από το σπίτι του, όπου κρυβόταν για περισσότερες από τρεις ώρες.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Το παρελθόν του Χρήστου Μαυρίκη

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα.

Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

