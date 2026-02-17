search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 08:29
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.02.2026 07:52

Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Σπάτα (video)

17.02.2026 07:52
mavrikis

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη (17/2), στα πλαίσια του αυτοφώρου ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 18:40, όταν ο 71χρονος φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με άνδρα και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Στη συνέχεια εισήλθε στην οικία του και κλειδαμπαρώθηκε. Γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ απέκλεισαν την περιοχή.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον πείσουν να παραδοθεί, ωστόσο ο Χρήστος Μαυρίκης δεν βρισκόταν τελικά εντός της οικίας.

Έπειτα από έρευνες, εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι, περίπου 100 μέτρα από το σπίτι του, όπου κρυβόταν για περισσότερες από τρεις ώρες.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Το παρελθόν του Χρήστου Μαυρίκη

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν ως «αρχικοριός» στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα.

Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατηγορούμενος για κακουργηματική δωροδοκία δικαστή.

Bespoke-SGA 3PSALADS
BUSINESS

Η Bespoke αποκτά το 70% της 3PSalads ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία της στην αγορά τροφίμων

ekter
BUSINESS

Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέων γραφείων και στούντιο του ANT1 αυξάνοντας ανεκτέλεστο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έξω από εστιατόριο μετά από τροχαίο – Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες μπροστά σε θαμώνες

Theon International
BUSINESS

Ρεκόρ παραγγελιών και ισχυρή κερδοφορία το 2025 για τη THEON International με βλέμμα στο 2026

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

