Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περί τη 01:00 σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεστάνη Αρκαδίας.
Κατά προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 22 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά από την Τρίπολη.
