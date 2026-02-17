Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Ταρακουνήθηκε και η Αττική

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περί τη 01:00 σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεστάνη Αρκαδίας.

Κατά προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 22 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά από την Τρίπολη.

Διαβάστε επίσης

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ