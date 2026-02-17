Ηράκλειο: Απολογείται ο αδελφοκτόνος – «Μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες, τον τελείωσα με το μαχαίρι στον λάρυγγα»

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 64χρονος που χτύπησε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 67χρονο αδελφό του στο πατρικό τους σπίτι, στο χωριό Μάρθα Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο αδελφοκτόνος θα κληθεί να απαντήσει για το πως και το γιατί έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον ίδιο του τον αδελφό.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Σοκάρει η προανακριτική απολογία του 64χρονου αδελφοκτόνου της Μάρθας: Ηρακλείου από την οποία φαίνεται να απουσιάζει οποιοδήποτε συναίσθημα ενοχής ή μετάνοιας ενώ συγκλονιστική είναι η ωμή περιγραφή κλιμάκωσης της βίας που οδήγησε τελικά στη σφαγή του 67χρονου θύματος.

Ο 64χρονος αναφέρει ότι με το θύμα είχαν τσακωθεί στο παρελθόν, επειδή ο τελευταίος του είχε σπάσει το αυτοκίνητο, αλλά για χατίρι του συγχωρεμένου τους πατέρα τον «αθώωσε». Τον τελευταίο μήνα, που συγκατοικούσαν στο πατρικό τους στη Μάρθα, η συνύπαρξή τους ήταν σε γενικές γραμμές καλή. Μαζί μαγείρευαν και μαζί έτρωγαν.

Το βράδυ του Σαββάτου παρεξηγήθηκαν για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο 64χρονος έψαχνε τον διακόπτη του αγροτικού, δεν τον έβρισκε και θεώρησε ότι τον είχε πάρει ο μεγάλος του αδελφός. Η διαφωνία εξελίχθηκε ως εξής: «Τα πήρες; Δεν τα πήρα. Δώσε μου τον διακόπτη. Δεν τον έχω.»

Σύμφωνα με την προανακριτική απολογία, το θύμα του έριξε μια μπουνιά στο πρόσωπο και τότε απασφάλισε, καθώς «πείραξε» τον εγωισμό του: «Εγώ είμαι πιο δυνατός και τον χτύπησα πολύ δυνατά. Τι να έκανα και εγώ. Τον έβαλα κάτω και του έριξα πολλές μπουνιές και κλωτσιές. Τελευταία βρήκα και ένα μαχαίρι που ήταν πάνω στο τραπέζι και του το έριξα στον λάρυγγα. Τον τελείωσα με το μαχαίρι. Του έριξα πολλές μπουνιές αλλά τον τελείωσα με το μαχαίρι στον λάρυγγα. Σαν τον χοίρο όταν τον σφάζουνε».

Η ωμή περιγραφή συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr:

«Τον άρχισα στις μπουνιές και στις κλωτσιές και αυτός μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες. Αφού γέμισαν με αίμα οι αρβύλες και αυτός δεν μου έδινε το κλειδί… Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ. Στην κοιλιά τον κάρφωσα στο τέλος για να αφήσω το μαχαίρι».

