15.02.2026 09:54

Κρήτη: Σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου -Το αλκόολ, οι διαφωνίες και το παρελθόν

15.02.2026 09:54
nea_kriti
Πηγή φωτογραφίας: neakriti.gr

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία της Βιαννού στο Ηράκλειο από το αποτρόπαιο οικογενειακό έγκλημα που αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Ένας 64χρονος σκότωσε τον αδελφό του και στη συνέχεια τηλεφώνησε την Αστυνομία για να τον συλλάβει.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο πατρικό τους σπίτι, όπου διέμεναν μαζί μετά την επιστροφή του 63χρονου, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 19:40 ο 64χρονος επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, αναφέροντας καβγάδισε έντονα με τον αδελφό του μέσα στο σπίτι τους, επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν έξω από το σπίτι. Σε σύντομο διάλογο μαζί τους, φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Με το μαχαίρι καρφωμένο στο σώμα

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον 67χρονο αιμόφυρτο, με τραύματα στον λαιμό και στην κοιλιακή χώρα, με το μαχαίρι καρφωμένο στο σώμα του.

Ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου, όπου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε την πράξη του και περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν της δολοφονίας, αποδίδοντας το αιματηρό επεισόδιο σε χρόνιες προσωπικές και οικογενειακές διαφορές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση και εξετάζει όλα τα δεδομένα γύρω από το έγκλημα. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

